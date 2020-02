Po voľbách potrebujeme múdrych hospodárov

V pondelok 24. februára od 16:00 sa uskutočnila predvolebná debata s Braňom Závodským z rádia Expres a šéfredaktorkou Hospodárskych novín Marcelou Šimkovou.

V zázname tu: https://www.expres.sk/210464/parlamentne-volby-2020-na-exprese/

si môžete v čase 02:04:20 vypočuť otázku Braňa Závodského na Alojza Hlinu, ako by sa dali nájsť peniaze na opatrenia, ktoré KDH presadzuje. Alojz Hlina hovorí o zoštíhlení štátneho aparátu, ako o jednej z ciest. Aby ste videli, že je to naozaj jedna z ciest, dovolil som si pár tabuliek a grafov.

Kým nezamestnanosť v roku 2011 atakovala a o rok neskôr aj prekonala 14%, za ostatné roky prudko klesá a dnes sa pohybuje na úrovni okolo 5%. Viď tabuľku a graf.

Vývoj evidovanej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike Rok % 2011 13,59 2012 14,44 2013 13,5 2014 12,29 2015 10,63 2016 8,76 2017 5,94 2018 5,04

(https://slovenskaekonomika.wordpress.com/2019/07/13/evidovana-nezamestnanost-v-sr-vyvoj-2006-2018/)

To nebránilo Ministerstvu práce, aby za ten čas zvýšilo počet svojich zamestnancov o takmer 2000. Z tohto počtu ide predovšetkým o úradníkov, pretože veľká väčšina z nich sú zamestnanci Ústredia práce a úradov práce.

Dal som si tú námahu a vytiahol údaje z výročných správ a ročných závierok. Tu je prehľad rozpočtových organizácii Ministerstva práce a počet ich zamestnancov podľa poslednej výročnej správy z roku 2018:

Rozpočtová organizácia počet zamestnancov Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím 111 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 34 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže 18 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 224 Národný inšpektorát práce a 8 inšpektorátov práce 519 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 9156 Vnútorné organizačné jednotky ÚPSVR a 68 detských domovov 3527 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 485

Tu môžete vidieť ako rástli počty zamestnancov Ministerstva práce a náklady na mzdy.

počet zamestnancov spolu náklady na CCP 2011 12 136 132 133 480 2012 12 134 138 106 202 2013 12 296 148 379 576 2014 13 086 165 999 810 2015 13 510 179 687 513 2016 13 649 194 067 770 2017 13 893 209 468 000 2018 14 074 224 110 663

Ak by sme zoškrtali počty úradníkov len o 10% tak, ako zhruba klesla aj nezamestnanosť za ostatné roky, dospeli by sme, pri súčasných platoch, k úspore na mzdách a odvodoch vyše 22 miliónov EUR ročne, A to sme iba pri mzdových výdavkoch aparátu jedného ministerstva, nehovoriac aj o ďalších nákladoch s tým spojených.

Preto hovorím áno, je tu obrovský priestor na zefektívnenie štátnej správy a nemusíme to ani robiť drasticky. Špajza je plná, preto z nej treba niečo vytiahnuť. Peniaze tu sú a nie, nestačí len nekradnúť, treba aj rozumne hospodáriť.